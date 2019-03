Petrolio: poco mosso, sfiora 60 dollari

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Quotazioni del greggio Wti poco mosse dopo la crescita di ieri con i contratti sul greggio Wti che restano vicino ai 60 dollari a 59,95 dollari al barile come ieri sera a New York. In calo il Brent che torna sotto i 68 dollari a 67,86 dollari al barile.