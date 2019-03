Borsa Milano sale piano con Stm e Unipol

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Partenza in cauto rialzo per Piazza Affari, in linea con le principali Borse europee e Londra più cauta: l'indice Ftse Mib sale con i primi scambi dello 0,3% e nel paniere principale i titoli migliori sono Unipol e Stm, che crescono dell'1,8%.

Bene anche Moncler e Diasorin in aumento di circa un punto percentuale, con Enel e Fca che salgono dello 0,7%. In aumento di mezzo punto Tim, marginali vendite su Amplifon (-0,5%) e Intesa SanPaolo, limata dello 0,3%.