Borsa: Europa giù con Pmi, Milano -0,8%

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - La diffusione degli indici Pmi della zona euro, in particolare di Francia e Germania, anche di molto inferiori alle stime degli analisti, hanno fatto virare al negativo la seduta dei mercati azionari del Vecchio continente, che erano partiti poco sopra la parità.

Parigi, Francoforte e Milano cedono lo 0,8%, con Londra in calo dello 0,7%, ma il mercato azionario inglese guarda di più alle incertezze della Brexit. In Piazza Affari vendite nel settore del credito, con Banco Bpm, Unicredit e Intesa che insieme a Saipem cedono oltre due punti percentuali. Tengono Stm (+0,4%) e Poste (+0,3%).

A Parigi è passata in lieve calo EssilorLuxottica, che cede lo 0,3%, mentre a Francoforte Deutsche bank e Commerzbank tentano di restare sopra la parità.