Enel: in 2018 utile netto +26%

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - L'Enel chiude il 2018 con un utile netto pari a 4.789 milioni di euro, in crescita del 26,7% e un utile netto ordinario pari a 4.060 milioni, in aumento del 9,5%.

Lo comunica la società elettrica, confermando un dividendo di 0,28 euro per azione. L'indebitamento finanziario netto è a quota 41.089 milioni di euro, contro i 37.410 milioni di euro di fine 2017.