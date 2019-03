Borsa: Milano sale (+0,46%) con St e Tim

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Piazza Affari ha imboccato la strada del rialzo, con il Ftse Mib che sale dello 0,4%, in un contesto europeo che, tranne Londra (+0,7%), vede tutte le altre Borse in ribasso. Lo spread è in calo a 240 punti dopo aver aperto a 243. Il listino milanese è trascinato da St (+3,9%), Tenaris (+2,4%) e Poste (+2,2%). Bene anche Telecom (+1,6%)dopo che, rispondendo agli analisti, l'a.d. Luigi Gubitosi ha detto di ritenere una extrema ratio per la riduzione del debito la cessione di quote di Tim Brasil. In crescita il titolo della Juventus (+1%), nel giorno in cui l'Uefa ha inflitto a Cristiano Ronaldo una multa da 20 mila euro per il gestaccio ai tifosi dell'Atletico Madrid dopo la partita vinta dalla Juventus 3-0 a Torino. Sotto pressione le banche, con Mps che cede l'1,9%, Unicredit lo 0,9%, Ubi lo 0,9%, Banco Bpm lo 0,5%.