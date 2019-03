Alitalia: Battisti,piano prima di Pasqua

Il piano industriale di Fs per Alitalia arriverà "sicuramente prima di Pasqua". Lo ha detto l'a.d. di Fs Gianfranco Battisti a margine della Conferenza nazionale del Trasporto aereo, mentre il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli ha assicurato: "riusciremo a rilanciarla, non solo a salvarla". Battisti ha precisato che "è possibile" uno slittamento del piano "di qualche giorno, ma sicuramente prima di Pasqua lo presenteremo" ha aggiunto sottolineando che "è necessario che la compagnia di bandiera rimanga una compagnia di bandiera. Il Paese non può non avere un presidio soprattutto sul lungo raggio". Su Alitalia "c'è una grande aspettativa - ha concluso Battisti - Aspettiamo di finire gli incontri che stiamo portando avanti con gli operatori.

Crediamo in una operazione industriale per intercettare tutti i flussi di traffico".