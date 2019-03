Fca:Borsa crede ad alleanza con Psa, +5%

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - La speculazione si scatena in Borsa e spinge il titolo Fca (+5,54% a 13,45 euro) sulle attese per una possibile fusione con Psa. Gli analisti però non si aspettano un accordo a breve termine. "Sin dall'inizio abbiamo appoggiato il progetto Opel. Se un'altra occasione si presenta, certo non saremo noi a frenare.

Carlos lo sa" ha dichiarato a Les Echos Robert Peugeot, amministratore delegato della holding di famiglia FFP, pronta a sostenere Psa e il numero uno Carlos Tavares in possibili operazioni di fusione o acquisizione. Serve sempre, ha aggiunto, "un allineamento degli astri" affinché un sogno si concretizzi, anche se finora nel suo ufficio non è ancora arrivato "nulla" di tutto questo, aggiunge. Tra gli obiettivi o i partner potenziali, ci sono anche Jaguar Land, Rover e General Motors.