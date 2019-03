R.Illy, passo avanti Prestat con Domori

(ANSA) - TRIESTE, 15 MAR - "Grazie alla prima qualità degli ingredienti della Domori pensiamo di far fare ancora un passettino in avanti alla Prestat e ai suoi 'truffles'". E' l'auspicio di Riccardo Illy, espresso all'ANSA a commento dell' acquisizione del marchio inglese. "Una bella operazione perché le due società sono su livello qualitativo paragonabile e mirano entrambe all'eccellenza". La Prestat detiene il Royal Warrant, vale a dire che è uno dei fornitori della Casa Reale. Analogo livello qualitativo e "perfetta complementarietà su piano industriale e commerciale: Domori parte dalla fava di cacao e arriva al cioccolato; Prestat dal cioccolato e arriva al truffle". Inoltre, una "piena integrazione: "Prestat non era distribuita in Italia, lo è da qualche settimana grazie a Domori e Domori era poco conosciuta in Gran Bretagna, lo sarà di più grazie a Prestat". Migliore sarà per la cioccolata del gruppo triestino la presenza anche negli Usa, utilizzando come 'vettore' la Prestat. La Brexit crea qualche preoccupazione.

