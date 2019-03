Bankitalia: meno titoli stato per esteri

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Continua il calo, a dicembre, dei titoli di Stato in mano a investitori esteri (fra cui comunque ci sono italiani che utilizzano fondi e gestori basati non in Italia). Secondo quanto si ricava dalle tabelle della Banca d'Italia, i titoli nei portafogli dei non residenti sono scesi a 634 miliardi di euro contro i 681 dello stesso mese del 2017 e i 647 di novembre. Il calo prosegue da luglio quando si era avuto un rimbalzo a 672 miliardi dopo il ribasso dei mesi precedenti.

In diminuzione anche i titoli in mano alle banche italiane, sono scesi a 384 miliardi contri i 401 di novembre (erano 333 nel dicembre 2017). La quota detenuta dalla Banca d'Italia è salita leggermente a dicembre a 401 miliardi dai 398 del mese precedente (erano 367 nel dicembre 2017)