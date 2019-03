Banche:ok sindacati piattaforma rinnovo

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - È stata approvata questa mattina dai segretari generali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin - Lando Maria Sileoni, Riccardo Colombani, Giuliano Calcagni, Massimo Masi ed Emilio Contrasto - la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei bancari. Lo si legge in un comunicato unitario. La piattaforma verrà ora sottoposta al vaglio di tutte le strutture sindacali sul territorio e delle assemblee dei lavoratori che partiranno dal prossimo 2 aprile e si concluderanno entro la metà di maggio. Le richieste verranno presentate all'Abi entro il 31 maggio.