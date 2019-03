Borsa: Europa sale, Milano +1%

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - La situazione di stallo sulla Brexit dopo il voto di ieri che ha escluso un'addio all'Ue da parte del Regno Unito senza un accordo ha risollevato gli umori dei mercati europei, mentre i futures Usa sono positivi. Milano (Ftse Mib +1%) è la migliore, seguita da Madrid (+0,92%) Parigi (+0,74%), Francoforte e Londra (+0,4% entrambe). Gli occhi sono puntati sul voto di oggi, previsto dopo le 17 a Londra, per la richiesta di un rinvio dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, mentre in Germania l'istituto Ifo ha quasi dimezzato a +0,6% le stime sulla crescita tedesca. In luce i bancari italiani da Banco Bpm (+4,48%) a Ubi (+2,75%), Bper (+2,7%), Unicredit (+1,71%) e Intesa (+1,37%), insieme alle spagnole Sabadell (+2,5%) e Santander (+1,88%) dopo che Moody's ha confermato i propri rating. Bene anche le inglesi Lloyds (+2,22%) ed Rbs (+2,14%). Sugli scudi Leonardo (+9,38%) dopo conti e previsioni.