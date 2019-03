Borsa: Brexit pesa, Europa apre in calo

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Apertura in calo per i principali listini europei nel giorno del secondo voto sulla Brexit, dopo la bocciatura dell'accordo con l'Ue. Londra ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,29%, Francoforte in perdita dello 0,22% e Parigi in ribasso dello 0,14%. Male anche Milano (-0,16%).