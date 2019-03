Alitalia: Battisti vola da Delta

L'amministratore delegato di Fs Gianfranco Battisti volerà nei prossimi giorni, probabilmente prima del fine settimana, ad Atlanta per incontrare l'a.d. di Delta Ed Bastian: l'obiettivo è dare una stretta per chiudere il piano industriale per Alitalia. Lo si apprende da fonti vicine alla trattativa, secondo le quali è possibile che la data del 31 marzo per la presentazione del piano slitti di qualche settimana: alla luce di come procedono le trattative tra Fs, Delta ed EasyJet, si punterebbe a chiudere il piano prima di Pasqua.