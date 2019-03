Pieno asta Bot 1 anno, tassi giù a 0,06%

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Il Tesoro ha venduto tutti i 6,5 miliardi di euro di Bot a un anno offerti in asta, con tassi ancora in discesa. Il rendimento medio è calato allo 0,060% dallo 0,181% del collocamento di febbraio. La domanda è stata pari a 1,51 volte l'importo offerto, in calo da 1,65 precedente.