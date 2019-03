Borsa Londra (+0,17%) migliore in Europa

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Borse europee in leggero miglioramento, nonostante l'apertura contrastata di Wall Street, in attesa dell'esito del voto del Parlamento inglese sulla Brexit. Londra è la Piazza più forte e guadagna lo 0,17%, mentre la sterlina, in rosso su tutte le altre valute, viene scambiata a 1,313 sul dollaro e a 1,1650 sull'euro. Piatte Parigi (+0,06%), Madrid (+0,02%) e Milano (-0,01%), mentre Francoforte cede lo 0,13%. Lo spread è a 249 punti, in aumento rispetto all'apertura (246 punti).