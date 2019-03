Air Italy da Olbia senza compensazioni

(ANSA) - OLBIA, 12 MAR - Air Italy ha deciso di presentare ufficialmente l'accettazione degli oneri di servizio pubblico per volare sulle due rotte da Olbia (Olbia-Roma Fiuminicino e Olbia-Milano Linate) senza compensazione finanziaria. "Questa decisione - spiega la compagnia - è stata presa con il pieno supporto ed approvazione dei nostri azionisti". "Nonostante la Compagnia abbia cercato il supporto da più parti, l'esito è stato una serie di promesse vuote e prive di risultati - sottolineano i vertici del vettore - La decisione è stata assunta quindi in modo completamente indipendente dall'esterno, con l'obiettivo di supportare il proprio staff, proteggere il nostro investimento e garantire un duraturo futuro al nostro business".

Air Italy aveva perso la gara per tutte le rotte in continuità territoriale dalla Sardegna alla Penisola per le quali era prevista la compensazione economica: all'apertura delle buste era infatti risultata vincente Alitalia.