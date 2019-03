Via della Seta:Mise,nessun accordo su 5G

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Il Memorandum of Understanding tra Italia e Cina non comprende alcun accordo inerente la tecnologia del 5G". Lo precisa il Mise, ricordando che lo scorso febbraio "il ministro Di Maio ha istituito presso l'Iscti del Mise il Centro di valutazione e certificazione nazionale per la verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità di prodotti, apparati, e sistemi destinati ad essere utilizzati per il funzionamento di reti, servizi e infrastrutture strategiche, nonché di ogni altro operatore per cui sussiste un interesse nazionale".