Eba,più banchieri da stipendi sopra 1mln

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Salgono in Italia, nel 2017, i manager dell'industria finanziaria e bancaria che guadagnano sopra 1 milione di euro. Secondo il rapporto annuale dell'Eba sono saliti da 172 a 201 a fronte di un lieve aumento in Europa da 4597 a 4859. Il rapporto fra remunerazione variabile e fissa nel Continente è continuato a scendere da 104 a 101,08%. Come d'abitudine la maggior parte dei banchieri è situata nel Regno Unito (73,2% del totale) che sconta anche nella classifica, sebbene in forma minore, l'effetto del tasso di cambio sterlina/euro. In Italia la remunerazione variabile si ferma al 73% della fissa e il guadagno medio dei banchieri è di 1,6 milioni con quelli più ricchi che si trovano nella funzione di management seguiti dalla banca d'investimento (1,6 milioni).