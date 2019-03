Cerved: Advent rinuncia ad acquisto

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Advent International Corporation ha deciso di non presentare un' offerta di acquisto su Cerved dal momento che "l'incremento del prezzo in Borsa ha reso incerto l'esito dell'operazione". Il prezzo del titolo è salito infatti da 7,71 euro (chiusura del 12 febbraio, data precedente l'invio della manifestazione di interesse del gruppo americano) a 9,60 euro lo scorso venerdì 8 marzo .

A seguito del passo indietro di Advent, comunicato prima dell'avvio della seduta odierna, a Piazza Affari Cerved ha avuto difficoltà a entrare agli scambi sotto la pressione delle vendite e una volta arrivato in negoziazione cede oltre il 13% a 8,28 euro.