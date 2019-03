Borsa: Europa lima rialzo

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Le Borse europee limano il rialzo con gli investitori timidi per lo stato di salute dell'economia mondiale e le posizioni delle Banche centrali. Sullo sfondo i passi in avanti del dialogo tra Usa e Cina sul fronte del commercio globale. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro si attesta a 1,1249 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,1%. In positivo Londra (+0,7%) e Francoforte (+0,1%), piatta Parigi (+0,05%) mentre è in calo Parigi (-0,1%). Nel Vecchio continente in calo l'hi-tech (-0,1%) con Logitech (-1%) e Nokia (+0,07%) piatta.

In rialzo il settore delle banche (+0,5%), dove corre Deutsche Bank (+2,2%) in vista della potenziale fusione con Commerzbank (+3,9%). In positivo anche Bnp (+1%) e Ing (+1,2%).

Avanza il comparto dell'energia (+0,4%), con il prezzo del petrolio in rimonta. In luce Bp (+0,7%), Total (+0,5%) e Shell (+0,4%).