Spread Btp Bund in rialzo a 243 punti

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Apertura in rialzo per lo spread tra Btp e Bund che ieri aveva toccato i minimi da luglio 2018 scendendo a 239 punti per poi chiudere a quota 240 punti.

Stamane alle prime battute il differenziale tra titolo italiano e tedesco segna 243 punti. Il rendimento del decennale è al 2,49%.