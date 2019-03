Ex Ilva: Emiliano a governo,rivedere Aia

(ANSA) - BARI, 8 MAR - Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, "chiede formalmente al ministero dell'Ambiente la revisione dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) dello stabilimento dell'ex Ilva oggi ArcelorMittal, alla luce delle molteplici, recenti novità, in primis la pronuncia della Corte europea dei Diritti dell'Uomo e la rimessione alla Consulta di alcune parti dei decreti 'Salva Ilva'". E' detto in una nota della Regione Puglia che, "in caso di accoglimento dell'istanza di riesame, chiede la contestuale immediata riduzione al 50% dei livelli di produzione del siderurgico attualmente autorizzati, e la drastica riduzione del carico di inquinanti per la matrice aria, quale ulteriore garanzia della riduzione dell'impatto ambientale".