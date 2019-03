Borsa:Milano chiude giù con Fca e banche

(ANSA) - MILANO, 8 MAR - Piazza Affari ha chiuso in calo l'ultima seduta della settimana, sotto ai livelli delle altre borse europee a parte Madrid e a quelli di Wall Street. Nella norma gli scambi, per 2,4 miliardi di euro di controvalore. I timori per la crescita in Cina, con dati sulle vendite di auto in forte calo nel mese di febbraio (-18,5%) hanno penalizzato i listini fin dalle prime ore del mattino in Asia, concentrando le vendite sui costruttori d'auto. Sotto pressione Fca (-2,63%) insieme a Pirelli (-2,39%) e Cnh (-2,39%). Lo spread poco sopra quota 243 punti, in linea con l'apertura, non ha evitato neanche oggi le vendite sui bancari, da Unicredit -2,53% a Banco Bpm (-2,81%), Ubi (-2,46%) e Bper (-2,28%). Più caute Mps (-1,66%) e Intesa (-0,68%). Debole Eni (-2,04%), penalizzata insieme a Saipem (-1,99%) dal prezzo del greggio poco sopra i 55 dollari al barile (-2,8%). Acquisti su Azimut (+3,21%), dopo i conti e il 'buy' degli analisti, Campari (+1,01%) e il Sole 24 Ore (+23,28%) il cui Mol è tornato positivo.