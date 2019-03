Borsa: avvio debole per Milano (-0,4%)

(ANSA) - MILANO, 8 MAR - Avvio debole per Borsa di Milano nell'ultimo giorno di contrattazioni della settimana. Il Ftse Mib cede lo 0,4%. Sono deboli Stm (-1,8%) e il settore della auto (Pirelli -1,8%, Fca -1,6% e Brembo -0,5%, Ferrari -0,8% e Cnh -0,8%) in scia anche ai timori per le tensioni commerciali internazionali. Soffre anche Leonardo (-1,5%). Deboli le banche mentre lo spread è in rialzo a 244 punti base: Bper (-0,7%), Unicredit (-0,7%), Mps (-0,7%), Intesa -0,4%. Vendite anche Tim che cede quasi mezzo punto percentuale.

Ben intonate al contrario Azimut (+2,2%) dopo i conti di ieri.

Corre Cattolica, + 1,5%, grazie al balzo dell'utile del 2018 comunicato ai mercati questa mattina. Bene anche Atlantia (+0,73%) in scia ai conti di ieri (+0,73%) e Tenaris (+0,26%).