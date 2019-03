8 marzo:Inail,in itinere oltre metà casi mortali lavoratrici

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Per le lavoratrici il rischio di incidenti, soprattutto mortali, nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro si conferma anche nel 2017 molto più elevata rispetto ai lavoratori. E' quanto emerge dal Dossier Donna pubblicato dall'Inail sul suo portale in occasione dell'8 marzo. La forbice diventa ancora più ampia se si considerano le denunce di casi mortali: anche nel 2017 tra le donne più di un decesso su due (52,3%) è avvenuto in itinere, mentre tra gli uomini lo stesso rapporto è stato pari a circa uno su quattro (24,2%). E i primi dati provvisori del 2018, pubblicati nella sezione Open data del sito Inail, confermano questa tendenza, pari al 53% del totale (55 su 104). In diminuzione invece le malattie professionali, ma il 90,1% del totale delle patologie delle lavoratrici riguarda malattie dell'apparato osteo-muscolare, del tessuto connettivo e del sistema nervoso. (SEGUE).