Legali-commercialisti-notai,no bando Mef

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - I presidenti dei Consigli nazionali degli avvocati, dei commercialisti e dei notai, Andrea Mascherin, Massimo Miani e Salvatore Lombardo, hanno inviato oggi una lettera al Ministro dell'Economia Giovanni Tria, per "stigmatizzare" i contenuti del bando pubblico promosso dal Dipartimento del Tesoro, Direzione IV del Ministero per l'affidamento di incarichi biennali di consulenza 'a titolo gratuito' su "tematiche complesse attinenti al diritto - nazionale ed europeo - societario, bancario e/o dei mercati e intermediari finanziari, in vista anche dell'adozione e/o integrazione di normative primarie e secondarie ai fini, tra l'altro, dell'adeguamento dell'ordinamento interno alla direttive/regolamenti comunitari". Per i vertici degli Ordini professionali ciò "viola palesemente la norma sull'equo compenso", dunque si chiede al titolare di via XX settembre "intervenire presso la direzione interessata, affinché ritiri subitaneamente il bando