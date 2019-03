Cambi:euro stabile a 1,1305,attesa Bce

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Avvio stabile per le quotazioni dell'euro in attesa della riunione della Bce che dovrebbe tagliare le stime di crescita per l'eurozona, così come hanno già fatto diversi organismi internazionali e dare indicazioni sul programma di prestiti alle banche. La moneta unica scambia a 1,1305 dollari (-0,02%). In Asia il calo delle borse rafforza lo yen a 111,7 (+0,1%).