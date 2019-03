Borsa: Europa prosegue in calo

(ANSA) - MILANO, 7 MAR - Le Borse europee proseguono in calo con gli investitori preoccupati per il rallentamento dell'economia globale. Occhi puntati sulla riunione della Bce che dovrebbe tagliare le stime di crescita dell'eurozona. Si è in attesa anche di indicazioni sul programma di prestiti alle banche. Stabile l'euro sul dollaro a 1,1310 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,4%. In rosso Francoforte, Londra e Parigi (-0,4%) mentre è in controtendenza Madrid (+0,1%). Nel Vecchio continente soffre il comparto dei materiali (-1,4%) dove sono in calo Thyssenkrupp (-2,1%), ArcelorMittal (-2%) e Glencore (-1,1%). Male anche il comparto dell'auto (-1,6%) con Daimler (-2,2%), Renault e Peugeot (-2,3%) e Volkswagen (-1,1%).

Rallenta la finanza (-0,4%) dove sono in calo Ubs (-1,4%), Bnp Paribas (-0,9%) e Deutesche Bank (-1%).