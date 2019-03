Borsa: Europa migliora con Bce su tassi

(ANSA) - MILANO, 7 MAR - Le Borse europee migliorano dopo le decisioni della Bce sui tassi d'interesse e sul lancio di una nuova serie di Tltro da settembre. Piazza Affari (+0,5%) accelera e gira in positivo.

L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,1%. In rosso Francoforte e Londra (-0,2%), piatta Parigi (-0,08%), mentre Madrid (+0,4%) marcia in terreno positivo. A Piazza Affari soffrono le auto con Cnh (-1,8%), Fca (-1,6%), Exor (-0,8%) e Ferrari (-0,4%).

Contrastate le banche con Ubi (-0,7%) e Banco Bpm (-0,5%) ed Mps (-0,2%), mentre sono in rialzo Fineco (+0,6%), Intesa (+0,3%) e Unicredit (+0,2%).