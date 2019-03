Iccrea, parte il gruppo cooperativo

(ANSA) - MILANO, 6 MAR - La Bce ha dato il via libera alla costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, in una lettera ufficiale pervenuta alla Capogruppo Iccrea Banca. La Banca d'Italia ha perfezionato quindi l'iscrizione all'albo dei gruppo Bancari del nuovo gruppo che si colloca al terzo posto per numero di sportelli ed al quarto per attivi. Una realtà che conta su 142 Banche di Credito Cooperativo, dislocate su 1700 comuni in una rete di oltre 2600 sportelli, più di 4 milioni di clienti, 750 mila soci, con attivi per 153 miliardi di euro e fondi propri per 11 miliardi di euro.