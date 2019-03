Borsa: Milano poco variata, Saimp +2%

(ANSA) - MILANO, 6 MAR - La Borsa di Milano si muove con cautela. L'indice Ftse Mib resta piatto (+0,1%) con il listino principale che si divide tra Saipem in rialzo del 2,15% e Prysmian, dopo i conti, in calo del 5 per cento.

Bene anche Atlantia (+1,07%), contribuiscono poi Enel con il suo +1,13%, Fca con l'1,48% e Tim con un rialzo dello 0,6 per cento. Illimity, che ieri ha debuttato e oggi ha confermato i target del piano al 2023, sale dell'1,8 per cento.