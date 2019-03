Borsa: Milano in rialzo con Fca, banche

(ANSA) - MILANO, 6 MAR - Seduta positiva per Piazza Affari (Ftse Mib +0,65% a 20.851 punti) con lo spread tra btp e bund in calo sotto 250 punti. Sprint di Ubi Banca (+4,28%) mentre Banco Bpm sale del 2,71%, Mps del 2,3%. Sul credito incidono positivamente le indiscrezioni secondo cui la Bce sarebbe pronta a dare, al consiglio direttivo di domani, una ennesima sforbiciata alle stime di crescita e inflazione, di entità tale da giustificare un nuovo maxi-prestito a lunga scadenza 'Ltro' alle banche dell'Eurozona. Sempre nel credito sale (+2,63 a 7,49 euro) Illimity, la banca guidata da Corrado Passera, che conferma i target al 2023. Acquisti su Fca (+3,65%) il cui Ad Mike Manley ha confermato gli investimenti in Italia e ha escluso la cessione di Maserati. In luce Tim (+2,69%), seguita da Saipem (+1,85%) dopo la raccomandazione d'acquisto di Kepler Chevreux, negativa invece su Prysmian (-3,09%) dopo i conti diffusi insieme ad Amplifon (-3,5%). Su di giri Cerved (+13%) sulla manifestazione di interesse non vincolante di Advent.