Borsa: Europa contrastata in avvio

(ANSA) - MILANO, 6 MAR - Le principali Piazze in Europa aprono la seduta di contrattazioni con diverse direzioni.

L'indice della Borsa di Londra si posiziona a quota 7.183 e poi inverte rotta in cauto rialzo (+0,15% a 7.193). In apertura Francoforte cede lo 0,24% a quota 11.593 punti e Parigi lo 0,17% a quota 5.288 punti. Tiene Milano (+0,18%).