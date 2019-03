eDreams, Singapore miglior aeroporto

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - L'aeroporto Changi di Singapore per il secondo anno di fila è il migliore del mondo secondo i risultati del Report Best Airport 2019 di eDreams, basato sui pareri di 80.000 viaggiatori riguardo gli scali con un traffico annuale superiore ai 9 milioni di persone. Nonostante il punteggio ottenuto nel 2019 sia 4,43 rispetto al 4,46 dell'anno precedente, lo scalo di Singapore domina letteralmente la classifica, con le votazioni più alte in ogni singola voce recensita dai viaggiatori. Con un punteggio di 4,25, si aggiudica la seconda posizione l'aeroporto australiano di Brisbane, new entry e unico scalo dell'Oceania nella top 10.

L'aeroporto di Zurigo perde invece una posizione, fermandosi quest'anno al terzo posto. Per quanto riguarda l'Italia il Marco Polo di Venezia totalizza il punteggio assoluto più alto in Italia, e per un soffio ha mancato la top 10 2019, essendo l'undicesimo scalo al mondo classificato.