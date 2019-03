Borse Europa in rialzo, bene Londra

(ANSA) - MILANO, 4 MAR - Il rinnovato ottimismo verso un accordo Usa-Cina sui dazi, che darebbe nuovo impulso ai mercati, aiuta, dopo quelle asiatiche, le Borse europee. Parigi (+0,57%) guida i rialzi seguita da Milano (+0,36%), dove resta forte dopo un balzo in avvio Cnh (+1,7%) sulle ipotesi di stampa un interesse di Geely e Tata per Iveco. A ruota Londra (+0,30%) sulle speranze di un apertura del falchi del governo inglese sull'accordo per la Brexit che Theresa May tornerà a proporre al voto del Parlamento, e Francoforte (+0,28%).