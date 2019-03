Borsa: Milano positiva con Amplifon

(ANSA) - MILANO, 1 MAR - Seduta positiva a Piazza Affari (+0,11%), in linea con gli altri listini europei anche se nel finale il cambio di direzione di Wall Street con lo scivolone dei tecnologici ha offuscato il clima di iniziale ottimismo su un accordo commerciale tra Usa e Cina. A guidare i rialzi è stata Amplifon (+4,4%) alla vigilia dei conti 2018. In spolvero anche Saipem (+2,5%) sull'onda dei risultati e delle prospettive resi noti la scorsa settimana.

L'utile sotto le attese e le stime 2019 hanno invece messo la retromarcia a Brembo (-4,05%), finita in coda al'indice principale insieme a Terna (-1,47%) e Moncler (-1,07%), quest'ultima per prese di beneficio. Fuori dal paniere principali nuovo balzo di Ovs (+12%) grazie al fatto che Tip ne è diventato primo azionista con l'acquisto della quota di Coin.