Borse Europa solide, Milano sale di 0,5%

(ANSA) - MILANO, 1 MAR - Le Borse europee si mantengono solide. Francoforte continua a guidare i listini e sale dell'1%, seguita da Parigi e Madrid, che guadagnano lo 0,6%. Bene Londra, in rialzo dello 0,45%. I mercati europei seguono quindi la strada tracciata da quelli asiatici, ottimisti riguardo le trattative fra Stati Uniti e Cina in tema di dazi. Milano conferma la crescita dello 0,5%, malgrado le stime a ribasso sul pil diffuse dall'Istat. In Piazza Affari continua la corsa di Moncler (+11%), che ha chiuso il 2018 con un utile in crescita del 33%, e di Astaldi, in rialzo del 7%. Salini è piatta. Tim sale dello 0,22%. A influenzare il titolo della compagnia telefonica sono la decisione di Cdp di salire al 7,1% e Vivendi l'uscita di Vivendi, che si è detta "totalmente contro" la separazione della rete. Lo spread è a 257 punti, in lieve aumento rispetto ai 254 in apertura. Contrastate le banche. Giù Ubi (-1,8%), Bper (-1,24%) dopo i conti, Mps (-0,66%) e Banco Bpm (-0,84%). Salgono Intesa (+0,3%) e Unicredit (+0,35%).