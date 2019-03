Borse Asia salgono, ottimismo Usa-Cina

(ANSA) - MILANO, 1 MAR - I dati sull'economia americana, che sono sopra le aspettative, e l'ottimismo sulle trattative sui dazi tra Cina e Usa, con la speranza di una svolta nella prossima settimana, spingono le Borse asiatiche, malgrado i deludenti risultati del summit tra Stati Uniti e Corea del Nord.

Tokyo ha chiuso in rialzo dell'1,02%, in linea con le Borse cinesi: Shanghai ha guadagnato l'1,8% e Shenzhen l'1,2%. Sale anche Hong Kong (+0,5%). In discesa invece Seul (1,7%), mentre Sidney ha segno più (+0,34%). I futures indicano aperture in rialzo sia per Wall Street sia per i mercati europei.

L'andamento dei listini sarà influenzato da una sfilza di dati macroeconomici, fra cui quelli europei sul tasso di disoccupazione a gennaio e sull'inflazione preliminare a febbraio e quelli americani sui consumi a gennaio e sui redditi a gennaio, oltre all'indice di fiducia dei consumatori.