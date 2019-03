Borsa Milano chiude piatta, bene Ovs

(ANSA) - MILANO, 1 MAR - Ultima giornata di settimana senza strappi per Piazza Affari in linea con le altre Borse in Europa dove anche Francoforte, tonica per tutta la seduta, ha concluso con un aumento inferiore al punto percentuale: l'indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,17% a 20.694 punti, l'indice Ftse All Share in crescita dello 0,21% a 22.734.

A Milano in rally Moncler dopo i conti: il titolo è salito dell'11% finale a 37,4 euro, con gli operatori che hanno premiato il boom dell'utile e in genere i dati finanziari leggermente sopra le aspettative degli analisti. Molto bene anche Ovs (+6,3%) spinta dalle trattative di Tamburi investment partners per acquistare il 17,8% da Coin. Acquisti inoltre su Astaldi (+3,1%) e Pirelli, con il titolo in rialzo del 2,9%, mentre ha chiuso in calo dello 0,6% Tim.

Debole Saipem (-1,9%), qualche vendita nel settore del credito: Banco Bpm ha ceduto l'1,9%, Mediobanca il 2% e Ubi il 2,5% a quota 2,55.