Bankitalia:bail in ora è inapplicabile

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - "L'entrata in vigore, nel 2016, del bail-in è stata affrettata, in quanto ha preceduto di molto un suo essenziale presupposto": la costituzione da parte delle banche", "di passività idonee" a subire "riduzione o conversione in nuovo capitale" in caso di crisi (MREL), detenute da investitori professionali . Lo afferma il responsabile della vigilanza di Banca d'Italia Carmelo Barbagallo. "In assenza di questa condizione, il bail-in è pressoché inapplicabile". "La situazione è destinata a durare" perchè la "piena entrata a regime del Mrel è stato fissata al 2024". Barbagallo ha ribadito come "la Banca d'Italia abbia più volte rimarcato che l'introduzione del bail-in avrebbe dovuto essere preceduta da una fase preparatoria più lunga rispetto a quella prevista dalla Brrd per consentire alle banche di costituire un'adeguata dotazione di passività idonee".