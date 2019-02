Borsa: Asia in calo, Tokyo -0,7%

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Listini in calo in Asia dopo una seduta piatta negli Usa e dati economici deludenti dalla Cina.

Tokyo ha perso lo 0,79% appesantita dal dato sulla produzione industriale di gennaio in calo per il terzo mese di fila; Seoul l'1,76%. Fluttuanti gli indici in Cina (Shanghai -0,6%) e a Hong Kong (-0,2%). La giornata di scambi si apre nell'attesa dei dati sul pil americano.