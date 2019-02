Pieno asta Btp 5 e 10 ma tassi salgono

Il Tesoro ha assegnato in asta tutti i 6 miliardi di euro di Btp a 5 e 10 anni ma con tassi in rialzo. Sulla scadenza a 5 anni il tasso è salito all'1,59% dall'1,49% mentre su quella a 10 anni è cresciuto al 2,81% dal 2,6%. La domanda per i titoli a cinque anni è stata pari a 1,46 volte l'importo offerto, in rialzo da 1,33 precedente mentre per i titoli decennali è stata di 1,31 volte rispetto a 1,36 dell'asta di gennaio. Venduti anche 1,25 miliardi di euro di Ccteu ad un tasso dell'1,83%.