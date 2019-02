Ok decreto tariffe Inail, calo medio 32%

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - E' stato firmato il decreto interministeriale che "abbassa in media del 32% le tariffe Inail". Lo annuncia una nota del ministero del Lavoro, ricordando che si tratta di "uno sgravio importante per le aziende che lo aspettavano da 20 anni".

Oggi, spiega il ministro Luigi Di Maio, "iniziamo ad abbassare il cuneo fiscale per le imprese, oltre 500 milioni di euro di risparmi per le aziende dalla revisione delle tariffe Inail nel 2019".