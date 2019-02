Borse Europa giù con Wall Street

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - L'apertura in rosso di Wall Street non aiuta i listini europei, che restano in terreno negativo.

Londra cede lo 0,4% malgrado l'apertura del governo a uno slittamento della Brexit, Parigi è poco sotto la parità (-0,04%), Francoforte perde lo 0,2% e Madrid lo 0,11%. Le tensioni tra India e Pakistan affievoliscono la spinta legata ai colloqui fra Corea del Nord e Usa. Fra i listini eccezione Milano, che sale dello 0,46%, malgrado l'Ue abbia rilevato squilibri economici "eccessivi" in Italia e dopo che sono stati assegnati tutti i Btp, ma con tassi in rialzo. Lo spread è salito a 262 punti (259 in apertura). In Piazza Affari salgono le banche: Banco Bpm (+3,78%), Ubi (+3,5%), Mps (+3%), Intesa (+2,94%), Unicredit (+2,98%) e Bper (+2,8%). Continua il rally di Fincantieri (+7,6%), iniziato lunedì dopo i conti. Sotto pressione Pirelli (-2,98%), sull'ipotesi di una riduzione della quota di ChemChina, definita però una "pura speculazione" dal ceo Marco Tronchetti Provera. MaleBrembo (-1,94%) e Juve (-2,6%).