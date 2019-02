(ANSA) - MILANO, 27 FEB - Chiusura in rosso per le Borse europee, ad accezione di Milano, che è salita dello 0,19%.

Londra è stata la peggiore e ha perso lo 0,61%, seguita da Francoforte, in ribasso dello 0,46%. Male anche Parigi (-0,26%) e Madrid (-0,17%).