Pirelli: utile 2018 sale a 442 milioni

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - L'anno scorso Pirelli ha registrato un utile netto totale di 442 milioni, in aumento del 152% rispetto al 2017, con un dividendo di 0,177 euro per azione.

Lo rende noto un comunicato del gruppo, che aveva già diffuso i risultati preliminari, specificando che "il risultato netto delle attività in funzionamento (consumer) nel 2018 è stato pari a 448 milioni, in crescita del 70,5% rispetto ai 263 milioni del 2017". Il dato riflette, oltre che il miglioramento del risultato operativo e del risultato da partecipazioni "anche minori oneri finanziari netti per 166 milioni grazie alle azioni di rifinanziamento e alla riduzione dell'indebitamento per effetto dell'aumento di capitale sottoscritto da Marco Polo per circa 1,2 miliardi avvenuto nel mese di giugno 2017", sottolinea Pirelli.

Il payout del dividendo è del 40% del risultato netto consolidato, con una politica "in linea con quanto previsto in sede di Ipo", conclude il gruppo.