Fincantieri: Bono, fiduciosi su Stx

(ANSA) - TRIESTE, 26 FEB - "Lavoreremo con l'Ue per impostare l'acquisizione e accelerare il processo, che siamo fiduciosi avrà esito positivo". Lo ha detto l'a.d. di Fincantieri, Giuseppe Bono, aprendo la conference call con gli analisti, riferendosi all'acquisizione di Chantiers de l'Atlantique.

"Siamo fiduciosi - ha ribadito - che le nostre ragioni saranno prese nella giusta considerazione e questo ci consentirà di creare l'Airbus dei mari". Il dossier è a Bruxelles dopo che Francia e Germania hanno deciso di investire la Commissione Ue sulla vicenda.

"Abbiamo firmato un accordo con il governo francese per l'acquisizione del 50 per cento (più 1% di prestito) degli Chantiers de l'Atlantique - ha riepilogato Bono - L'acquisizione è soggetta all'approvazione dell'Autorità Antitrust. Francia e Germania hanno deciso di trasmettere il dossier alla Commissione europea". (ANSA).