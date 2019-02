Borse Europa in rosso, Milano debole

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Piazza Affari debole (-0,2%) in un'Europa comunque in rosso, con Londra (-1,2%) che continua a 'pagare' l'iter Brexit. Parigi perde lo 0,25% e Madrid lo 0,47%, mentre Francoforte ha recuperato un po' ma resta ancora sotto la parità (-0,07%). Lo spread è in discesa a 261 punti, rispetto ai 266 della chiusura di ieri, mentre l'euro vale 1,13 dollari. I futures indicano apertura in rosso per Wall Street. All'indomani dei conti, in Piazza Affari continuano sia la corsa di Fincantieri (+13,8%) sia gli acquisti su Piaggio (+3,7%). Bene anche Saipem (+2%). In coda al listino ci sono Exor (-1,37%) e Tim (-1,1%). Contrastate le banche, con Unicredit che cede lo 0,7%, Ubi lo 0,6% Bper lo 0,4% e Intesa lo 0,36%, mentre salgono Banco Bpm (+0,2%) e Mps (+0,3%). Bene anche Creval (+0,4%) all'indomani del riassetto al vertice.