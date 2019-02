Borse Europa in rosso, Londra cede l'1%

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Giornata fiacca per le Borse europee che, in linea con l'andamento delle Piazze asiatiche, procedono in terreno negativo. Londra è la peggiore e perde l'1%, in attesa di definire l'iter per la Brexit. Parigi cede lo 0,5% e Francoforte lo 0,4%. Male anche Milano, che scende dello 0,25%, e Madrid, in calo dello 0,4%.