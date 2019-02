Borse asiatiche calano dopo rally

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Borse asiatiche in netto calo, per le prese di profitto dopo il boom di ieri alimentato dal 'disgelo' fra Stati Uniti e Cina in tema di dazi. Tokyo ha terminato le contrattazioni in calo dello 0,37% e anche le Piazze cinesi hanno chiuso in terreno negativo: Shenzhen ha perso lo 0,49% e Shanghai lo 0,67%. In rosso pure Hong Kong, che cede lo 0,7%. Seul ha perso lo 0,27%, mentre Mumbai è in calo dello 0,66%. Male anche Sidney, che scende dello 0,87%. Poco ottimisti pure i futures, che vedono aperture in calo sia per i mercati europei sia per Wall Street. Al centro delle attenzioni degli investitori c'è anche l'incontro di domani e dopodomani fra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un, ad Hanoi. Fra gli appuntamenti economici della giornata, l'intervento al Senato americano del Presidente della Federal Reserve Jerome Powell, alle 16, la diffusione dell'indice americano sulla fiducia dei consumatori e del dato sulle scorte di petrolio settimanali.